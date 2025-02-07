12-летняя исполнительница «Сигма Бой» подверглась буллингу в школе

Юная певица Мария Янковская призналась Super.ru, что перешла на онлайн-обучение из-за буллинга в школе.

«Было много внимания в мою сторону. Меня буквально не оставляли в покое. Я приходила домой и плакала», — поделилась 12-летняя артистка.

По словам Янковской, онлайн-обучение оказалось гораздо легче и продуктивнее. Она порадовалась, что теперь может пересматривать и переслушивать лекции, тщательнее разбираться в теме. Однако, сообщила артистка, времени на встречи с друзьями у нее по-прежнему не хватает.

«С друзьями встречаться теперь почти нет времени, да и гулять из-за популярности уже не получается. Сейчас самый оптимальный вариант — ночевка с подружками», — рассказала певица.

Также девочка выразила мнение, что композиция «Сигма Бой» приобрела популярность как в России, так и за рубежом из-за своей простоты.

«Там запоминающаяся мелодия и слова, которые понятны всем. И потому что моя мама, как продюсер, профессионально занималась продвижением», — отметила Янковская.

Песня «Сигма Бой» вышла в октябре 2024 года. Ее исполняют певицы Бэтси (настоящее имя — Светлана Чертищева, 11 лет) и Мария Янковская (12 лет). Композиция стала вирусной вскоре после релиза — она набрала на YouTube свыше 51 млн просмотров за три месяца. В середине января трек попал на седьмую строчку нового чарта «Hot Dance/ Pop Songs» от Billboard.

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