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Никас Сафронов рассказал, от чего отказался ради армии

Художник Сафронов бросил художественное училище ради службы в армии
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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Народный художник России Никас Сафронов рассказал, от чего отказался ради службы в армии. 68-летнего Сафронова цитирует «Пятый канал».

По словам художника, он мечтал пойти в армию и из-за этого бросил учебу в художественном училище.

«Отслужил два года, вернулся», — вспоминает он.

Деятель искусств также рассказал, как еще подростком попал на флот. Тогда в школу, где он учился, пришел выпускник в военной морской форме, и впечатленный юный художник в возрасте 15 лет уехал в мореходное училище в Одессу.

Недавно Сафронов опроверг, что у него есть седьмой внебрачный сын Гибас Вакарис. Сафронов назвал Вакариса мошенником, который хочет завладеть его деньгами.

Ранее Никас Сафронов объяснил, как очутился в Ватикане у папы Римского.

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