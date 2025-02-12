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Никас Сафронов объяснил, как очутился в Ватикане у папы Римского

Художник Сафронов: папа Римский попросил выбрать время для встречи
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Получивший личную аудиенцию у папы Римского Франциска I российский художник Никас Сафронов объяснил, как очутился в Ватикане. Новое интервью с деятелем культуры опубликовали «Известия».

По словам Сафронова, он подарил понтифику его портрет и изображение базилики в Буэнос-Айресе, где он начинал свою духовную деятельность. У Франциска I, говорит художник, увлажнились глаза, когда он увидел работы.

«Для него это был настолько важный этап, что, даже взглянув на фотографию полотна, которую я послал некоторое время назад, он воодушевился. И посол мне сказал: «Папа просит выбрать время». Я был поражен: не он назначает мне дату в своем плотном графике, а просит меня выбрать время!» — поделился он.

Кроме того, добавил Сафронов, папа Римский с воодушевлением отнесся к идее сделать выставку в Ватикане и при художнике договорился о такой возможности. Сейчас у Сафронова есть примерно два десятка картин, связанных с Ватиканом, и он начал подготовку к экспозиции.

Накануне Сафронов назвал чудом встречу с папой Римским в Ватикане.

Ранее Никас Сафронов пожаловался на десятилетнюю бессонницу.

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