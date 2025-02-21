«Я в колготках»: Доминик Джокер вспомнил, как впервые сделал предложение

Певец и продюсер Доминик Джокер на шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой» рассказал ведущей, как впервые сделал предложение. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала ТВ-3.

Музыкант рассказал о своем детстве в Одессе и приготовил самое, на его взгляд, вкусное блюдо детства — «Похмельный буйабес» из морепродуктов.

По словам Доминика Джокера, он в первый раз влюбился в детском саду и сразу решил сделать предложение нянечке.

«Я пришел к бабушке и сказал, что надо открывать шкаф деда, где было много разных классных вещичек, потому что мне нужен костюм, так как я решил жениться. Как я в колготках ей скажу, что на ней женюсь? Конечно, я сделал это предложение, но девушка ответила, что мы поговорим об этом чуть позже. Минимум лет через 10», — рассказал музыкант.

Выпуск проекта выйдет в эфир утром 22 февраля.

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