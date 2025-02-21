Наследники Градского остались недовольны решением суда по разделу имущества

Тверской суд Москвы признал украденные деньги вдовы композитора Александра Градского Марины Коташенко наследственной массой певца, но наследники остались недовольны. Об этом сообщил «Пятый канал».

Кассационный суд отменил принятое ранее решение о разделе недвижимости, и всем заинтересованным сторонам предстоит заново оценить свои права на имущество. Старший сын композитора от предыдущего брака Даниил заявил, что намерен подать апелляцию, поскольку не удовлетворен в полной мере вынесенным вердиктом.

«Деньги, которые якобы украли у Марины… Я здесь сегодня по поводу признания этих денег наследственной массой для всех наследников, для меня, сестры и для двух несовершеннолетних братьев, которых тоже лишила наследства их мать», — сказал он.

Иск, по словам Даниила, был удовлетворен в его пользу частично.

«Мы не совсем этим довольны, поэтому будем подавать в апелляцию, чтобы удовлетворить его полностью. Но из основных вещей могу сказать, что деньги были полностью признаны за Александром Борисовичем», — заявил он.

Даниил Градский недоволен, что суд возложил ответственность за кражу на вора — по его мнению, Коташенко тоже виновна в случившемся, поскольку сама вынимала деньги из сейфа.

В январе 2022 года Коташенко заявила, что ее ограбили на 100 миллионов рублей. Она утверждала, что самостоятельно заработала деньги, но наследники композитора не согласились с этой версией. Даниил потребовал от суда признать деньги полностью наследственными и обязать Коташенко выплатить долг.

Александра Градского не стало в ноябре 2021 года. Семья артиста с тех пор занята судебными тяжбами о разделе наследства. В августе 2024 года московский городской суд отклонил апелляционную жалобу по иску третьей жены Градского Ольги. Женщина была недовольна, что композитор ничего ей не завещал. Она требовала от вдовы композитора Марии Коташенко и ее детей Марии и Даниила часть наследства.

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