«Я не могу»: адвокат Пи Дидди отказался вести дело рэпера

Адвокат скандального американского рэпера Пи Дидди (Diddy, настоящее имя Шон Комбс) Энтони Рикко отказался представлять артиста в суде. Об этом пишет The Sun со ссылкой на заявление юриста.

Рикко подал ходатайство об отказе от адвокатской работы в суд Нью-Йорка.

«Хотя я предоставил Шону Комбсу высокий уровень юридического представительства, какого требует суд суд, я ни при каких обстоятельствах не могу продолжать эффективно выступать в качестве адвоката Шона Комбса», — написал он в ходатайстве.

Рикко также добавил, что его решение уйти позволит продолжить рассмотрение дела и начать судебный процесс без промедления.

17 сентября рэпера и продюсера Шона Комбса арестовали после того, как присяжные предъявили ему обвинения. Пи Дидди грозит наказание вплоть до пожизненного заключения и минимум 15 лет лишения свободы, если его признают виновным по трем пунктам обвинения: сговор с целью рэкета, торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации и перевозка людей для занятия проституцией.

Накануне Пи Дидди обвинил прокуроров в расизме.

Ранее Канье Уэст ответил на обвинения в сексуальных домогательствах.