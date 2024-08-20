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Суд отклонил жалобу по иску третьей жены Градского

Суд Москвы отклонил жалобу по иску третьей жены Градского по доле в наследстве

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«Комсомольская правда»/Russian Look/Global Look Press

Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу по иску третьей жены народного артиста России Александра Градского Ольги. Об этом сообщает «Пятый канал».

Суд принял решение оставить судебное постановление без изменения, а жалобу — без удовлетворения.

Суд зарегистрировал апелляцию в мае 2024 года. По данным издания, Градская недовольна решением суда о том, что композитор ничего ей не завещал. Ответчиками по делу являются Мария Коташенко и ее дети Мария и Даниил Градские. Дата первого заседания еще не определена.

Градская обратилась в суд еще в 2022 году, так как хотела, чтобы ей выделили долю в части имущества, нажитого во время брака с мэтром. При этом еще в октябре 2023 года Ольге отказали в удовлетворении иска.

Дети композитора Даниил и Мария, в свою очередь, подали апелляцию по иску о разделе имущества еще 20 ноября. Издание «Страсти» сообщало, что родственники мэтра требуют выделить им больше наследства. Они получили дом в закрытом элитном поселке Подмосковья, участки земли в Подмосковье площадью около 4000 кв. м и квартиру в Москве.

Ранее у бывшего муж Пелагеи обнаружили долг.

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