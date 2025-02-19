Нюша рассказала, как провела первый после развода День влюбленных

Певица Нюша рассказала в интервью RU.TV, что замечательно провела День влюбленных.

Нюша отпраздновала 14 февраля выходом совместной песни с рэпером Andro «Хрусталь». Артистка посчитала классным то, что есть такой повод отмечать «день любви».

«Просто классно, что в этот день можно написать близким о том, что ты их очень любишь. Как-то поздравить с праздником, вспомнить о том, как классно, что есть такое замечательное чувство», — поделилась исполнительница.

Нюша уточнила, что не отправляла никому валентинки в 2025-м. Артистка ассоциирует эту традицию со школьными годами.

«Валентинки — это понятие ушло в школе, потому что оно было в школе. Не знаю, может, это какой-то подростковый период все-таки, игровой. Не знаю. Все-таки в какой-то момент ты переступаешь какой-то определенный рубеж, и для тебя романтика — это чуть более серьезно», — рассказала певица.

Как призналась Нюша, у нее не сохранились школьные валентинки.

7 мая 2024-го Нюша объявила о расставании с бизнесменом Игорем Сивовым. При этом исполнительница заверила, между ними остались прекрасные отношения и взаимопонимание. Нюша рассказывала, что сейчас намерена заниматься собой и самосовершенствоваться.

Нюша и Сивов находились в браке с 2017 года. В их союзе родились дочь Серафима-Симба и сын Саффрон. В 2022 году Нюша призналась, что пережила измену бизнесмена во время второй беременности, но смогла его простить.

Ранее Нюша ответила на слухи о романе с бизнесменом.