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Люстру из курилки «Титаника» выставили в музее

Золотую люстру с «Титаника» выставили в Центре свободных наук в США
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Liberty Science Center

В экспозиции «Титаник: выставка артефактов» в Центре свободных наук в Джерси-Сити (штат Нью-Джерси, США) появилась люстра из курилки затонувшего корабля «Титаник». Об этом сообщает New York Post.

Девятикилограммовая покрытая золотом люстра висела в курилке для пассажиров первого класса и была поднята со дна Атлантического океана вместе с другими артефактами спустя десятилетия после крушения судна.

Всего в выставку вошло около 250 предметов.

Посетители получат копию посадочного талона и примерят на себя роль пассажира, проходящего путь от постройки корабля до его трагического затопления в 1912 году.

Они также смогут исследовать воссозданные комнаты и прикоснуться к «айсбергу», чтобы почувствовать, насколько холодно было, когда корабль затонул.

В 2024 году звезда фильма «Титаник» актриса Кейт Уинслет вспомнила, как ее высмеивали СМИ после выхода фильма. В информационном пространстве, поясняла актриса, критиковали ее фигуру.

Ранее за мужским портретом Пикассо нашли портрет таинственной незнакомки.

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