«Старший друг»: МакSим о кончине записавшего ее первые хиты музыканта

Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) высказалась о кончине музыканта Олега Прозетова, записавшего с ней первые хиты артистки. В беседе со 116.RU она призналась, что работать с ним было легко.

Артистка выразила сожаление, что ее друзья уходят один за другим.

«Олежка был моим другом и коллегой с самых первых шагов в музыке. Он принимал самое активное участие в записях моих первых песен, в том числе «Заведи», — вспоминает она.

41-летняя звезда подчеркивает, что с Прозетовым всегда было просто и весело.

«Даже не верится, что его больше нет. Спи спокойно, мой старший друг, прекрасный музыкант, добрейший человек», — пообещала певица не забыть друга.

57-летнего Прозетова не стало 19 февраля при трагических обстоятельствах. Прощание пройдет 22 февраля в Казани.

В 2024 году не стало первого продюсера МакSим Михаила Кормишина.

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