Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Старший друг»: МакSим о кончине записавшего ее первые хиты музыканта

Певица МакSим назвала ушедшего музыканта Прозетова своим другом
close
Олег Prozetov/VK

Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) высказалась о кончине музыканта Олега Прозетова, записавшего с ней первые хиты артистки. В беседе со 116.RU она призналась, что работать с ним было легко.

Артистка выразила сожаление, что ее друзья уходят один за другим.

«Олежка был моим другом и коллегой с самых первых шагов в музыке. Он принимал самое активное участие в записях моих первых песен, в том числе «Заведи», — вспоминает она.

41-летняя звезда подчеркивает, что с Прозетовым всегда было просто и весело.

«Даже не верится, что его больше нет. Спи спокойно, мой старший друг, прекрасный музыкант, добрейший человек», — пообещала певица не забыть друга.

57-летнего Прозетова не стало 19 февраля при трагических обстоятельствах. Прощание пройдет 22 февраля в Казани.

В 2024 году не стало первого продюсера МакSим Михаила Кормишина.

Ранее солист группы «Три дня дождя» рассказал, как боролся со стрессом за рулем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами