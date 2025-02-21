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Украденные у вдовы Градского миллионы могут поделить между родственниками

Украденные у вдовы композитора Градского деньги признали его наследством
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Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Украденные у вдовы Александра Градского Марины Коташенко деньги признали наследством композитора и могут поделить между родственниками. Об этом сообщает издание Super.

По словам сына Градского Даниила, Коташенко «целенаправленно вводила суд в заблуждение» и говорила, что украдены были ее деньги, а у отца денег на момент кончины не было.

«Это была ее первая версия. Потом она начала говорить, что Александр Борисович ей подарил 100 миллионов. Тоже вранье. Сегодня свидетельница, которая тоже была под давлением, специально прилетела в Москву из Узбекистана и рассказала всю правду», — сказал Даниил Градский.

В январе 2022 года Коташенко заявила, что ее ограбили на 100 миллионов рублей. Она утверждала, что самостоятельно заработала деньги, но наследники композитора не согласились с этой версией. Даниил потребовал суд признать деньги полностью наследственными и обязать Коташенко выплатить долг.

Александра Градского не стало в ноябре 2021 года. Семья артиста с тех пор занята судебными тяжбами о разделе наследства. В августе 2024 года московский городской суд отклонил апелляционную жалобу по иску третьей жены Градского Ольги. Женщина была недовольна, что композитор ничего ей не завещал. Она требовала от вдовы композитора Марии Коташенко и ее детей Марии и Даниила часть наследства.

В ноябре 2024 года Коташенко и дети Градского получили в наследство от композитора более 20 объектов недвижимости.

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