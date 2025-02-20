Новый альбом певицы Валерии станет последним в ее карьере

Продюсер Иосиф Пригожин заявил в беседе с ТАСС, что его жена, певица Валерия, выпустит свой последний альбом.

Новая пластинка получила название «Исцелю», ее выход запланирован на 11 апреля. По словам Пригожина, после него Валерия перестанет выпускать альбомы. Причина такого решения неизвестна.

31 января вышел первый сингл альбома под названием «Ураган», выход второй композиции запланирован на 7 марта. Как отметил Пригожин, продюсированием предстоящего альбома занимался сын Валерии Артемий.

В январе 2024 года Пригожин признался, что не понимает, откуда его коллега Сергей Дворцов взял цифру в 3 миллиона рублей при рассказе о гонорарах Валерии. Шоумен утверждал, что именно столько зарабатывает артистка за концерт. Пригожин раскрыл, что гонорары Валерии бывают разные, а каждый случай носит индивидуальный характер.

Пригожин отметил, что Валерия может зарабатывать как 5 миллионов рублей, так и 10 миллионов. Все зависит от конкретного мероприятия. По мнению продюсера, певица является символом русской женщины и красавицы.

Ранее певица Валерия пожалела, что спит с Пригожиным в одной комнате.