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Пригожин раскрыл гонорар Валерии и назвал певицу символом русской женщины

Продюсер Пригожин: гонорар Валерии может достигать 10 млн рублей

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Продюсер и муж Валерии Иосиф Пригожин рассказал в беседе с NEWS.ru, что гонорар певицы может достигать 10 миллионов рублей.

Пригожин признался, что не понимает, откуда его коллега Сергей Дворцов взял цифру в 3 миллиона рублей. Шоумен утверждал, что именно столько зарабатывает артистка за концерт. Пригожин раскрыл, что гонорары Валерии бывают разные, а каждый случай носит индивидуальный характер.

Пригожин отметил, что Валерия может зарабатывать как 5 миллионов рублей, так и 10 миллионов. Всё зависит от конкретного мероприятия.

«Секрет успеха: дорогу осилит идущий. Я считаю, что она является символом русской женщины и красавицы. Такой человек может представлять государство в культуре, она сочетает в себе профессионализм, воспитанность, интеллигентность, отсутствие безразличности, внимательности, много всего другого», — заявил муж певицы.

Валерия замужем за продюсером Иосифом Пригожиным с 2004 года. Продюсер рассказывал, что влюбился в исполнительницу с первого взгляда. Однако артистка не сразу увидела в нем потенциального возлюбленного. Певица заявляла, что Пригожин покорил ее сердце заботой и вниманием.

Ранее Иосиф Пригожин признался, что ненавидел Валерию до знакомства.

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