Лада Дэнс обратилась к Бузовой на фоне конфликта из-за песни «Baby tonight»

Певица Лада Дэнс призвала Ольгу Бузову внимательнее проверять документы перед подписанием на фоне конфликта знаменитостей из-за песни «Baby tonight». Свое обращение к Бузовой Дэнс опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Накануне Дэнс заявила, что Бузова исполнила ее хит «Baby tonight» без разрешения.Телеведущая в свою очередь назвала слова коллеги ложью, подчеркнув, что у нее есть все разрешения. Бузова также заявила, что у Дэнс проблемы с памятью, и обвинила артистку в попытке пропиариться на ее имени.

«Я всегда отвечаю за свои слова, и с памятью у меня все в порядке — так что можете не переживать. А вот вам следовало бы внимательнее проверять документы перед покупкой и подписанием, а не доверять на слово», — написала артистка.

Дэнс посоветовала Бузовой начать пить препарат «Глицин» курсом, чтобы стать более внимательной. Она также уточнила, что не против того, что артисты перепевают ее композиции — но делают это «порядочно».

«И давайте говорить откровенно: не я решила взять вашу песню, а вы мою. Так что мне ваш пиар совершенно ни к чему, у меня своего хватает», — подчеркнула артистка.

Премьера трека и клипа «Baby tonight» Бузовой состоялась в 2022 году.

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