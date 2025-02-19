Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Леди Гага поддержала Ольгу Бузову в соцсетях

Певица Леди Гага репостнула Ольгу Бузову в TikTok
close
buzova86/TitTok

Американская певица Леди Гага поддержала Ольгу Бузову репостом ее видео в TikTok.

На днях российская артистка поучаствовала во флешмобе, в рамках которого станцевала под песню Гаги «Abracadabra». Знаменитость подписала ролик фразой: «Наш ответ Леди Гаге».

Гага в свою очередь репостнула видео Бузовой на свою страницу.

«Ждем, когда Гага станцует под Бузову»; «Как же Бузовой подходят песни Гаги»; «Вселенная схлопнулась и Леди Гага репостнула Олечку»; «Мама танцует под песню второй мамы. Я в раю», — написали поклонники Бузовой под роликом.

Недавно Ольга Бузова попала в скандал: певица Лада Дэнс обвинила ее в краже песни «Baby tonight». В ответ Бузова заявила, что она исполняла композицию с разрешения правообладателя. Она также упрекнула Дэнс в том, что у нее проблемы с памятью и уличила артистку в попытке пропиариться на ее имени.

«Я всегда отвечаю за свои слова, и с памятью у меня все в порядке — так что можете не переживать. А вот вам следовало бы внимательнее проверять документы перед покупкой и подписанием, а не доверять на слово», — ответила Бузовой Лада Дэнс.

Премьера трека «Baby tonight» Дэнс состоялась в 1992 году, а в 2022-м Бузова придала хиту артистки новое звучание.

Ранее Леонид Якубович сообщил, что не стал «ломать» шоу «ЧБД» из уважения к комикам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами