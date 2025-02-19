Леди Гага поддержала Ольгу Бузову в соцсетях

Американская певица Леди Гага поддержала Ольгу Бузову репостом ее видео в TikTok.

На днях российская артистка поучаствовала во флешмобе, в рамках которого станцевала под песню Гаги «Abracadabra». Знаменитость подписала ролик фразой: «Наш ответ Леди Гаге».

Гага в свою очередь репостнула видео Бузовой на свою страницу.

«Ждем, когда Гага станцует под Бузову»; «Как же Бузовой подходят песни Гаги»; «Вселенная схлопнулась и Леди Гага репостнула Олечку»; «Мама танцует под песню второй мамы. Я в раю», — написали поклонники Бузовой под роликом.

Недавно Ольга Бузова попала в скандал: певица Лада Дэнс обвинила ее в краже песни «Baby tonight». В ответ Бузова заявила, что она исполняла композицию с разрешения правообладателя. Она также упрекнула Дэнс в том, что у нее проблемы с памятью и уличила артистку в попытке пропиариться на ее имени.

«Я всегда отвечаю за свои слова, и с памятью у меня все в порядке — так что можете не переживать. А вот вам следовало бы внимательнее проверять документы перед покупкой и подписанием, а не доверять на слово», — ответила Бузовой Лада Дэнс.

Премьера трека «Baby tonight» Дэнс состоялась в 1992 году, а в 2022-м Бузова придала хиту артистки новое звучание.

Ранее Леонид Якубович сообщил, что не стал «ломать» шоу «ЧБД» из уважения к комикам.