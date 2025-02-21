Продюсер Иосиф Пригожин сообщил «Пятому каналу», что новый альбом Валерии станет последним в ее карьере.

«Альбом точно последний. <…> Больше альбомов Валерия выпускать не будет», — заявил продюсер.

Пластинка «Исцелю» выйдет 11 апреля. Она будет состоять из 14 композиций.

По словам Пригожина, Валерия также планирует уйти со сцены в ближайшие три года. Он не стал раскрывать, когда состоится последний концерт исполнительницы.

В октябре 2024 года Пригожин рассказывал, что Валерия подумывала завершить карьеру еще во время пандемии COVID-19, но тогда Макс Фадеев сделал ей интересное предложение.

Певица Валерия (при рождении Алла Юрьевна Перфилова) начала свою карьеру в 1985 году. Артистка пела в ансамбле Дома культуры Аткарска под руководством своего дяди Владимира Зотова. Затем она перебралась в Москву, где познакомилась с продюсером Александром Шульгиным и взяла псевдоним «Валерия».

Она выпустила порядка семи альбомов и два сингла к 2002 году, а в 2003-м заключила контракт с Иосифом Пригожиным. Тогда же вышел ее лонгплей «Страна любви», в который вошел хит «Часики». Всего в багаже артистки 18 студийных альбомов.

Ранее сообщалось, что актер Дмитрий Певцов вернется в «Ленком».