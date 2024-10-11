Валерия завершает карьеру: «Надо заканчивать»

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что новый альбом певицы Валерии станет последним в ее карьере. Слова супруга артистки передает «Пятый канал».

Лонгплей выйдет 17 апреля 2025 года. По словам Пригожина, сейчас Валерии стало тяжело работать с соавторами и над новыми альбомами.

«У всего есть свое начало и свой конец. Думаю, что в какой-то момент наступило время, когда надо заканчивать эту историю уже в том виде», — отметил продюсер.

Пригожин признался, что его супруга подумывала завершить карьеру еще во время пандемии COVID-19, но тогда Макс Фадеев сделал ей интересное предложение.

Певица Валерия (при рождении Алла Юрьевна Перфилова) начала свою карьеру в 1985 году. Артистка пела в ансамбле Дома культуры Аткарска под руководством своего дяди, Владимира Зотова. Затем она перебралась в Москву, где познакомилась с продюсером, будущим мужем Александром Шульгиным и взяла псевдоним «Валерия».

Она выпустила порядка семи альбомов и два сингла к 2002 году, а в 2003-м заключила контракт с Иосифом Пригожиным. Тогда же вышел ее лонгплей «Страна любви», в который вошел хит «Часики». Всего в багаже артистки 18 студийных альбомов.

Ранее стало известно о возращении Валерия Леонтьева на сцену.