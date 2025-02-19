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Солиста «Би-2» призвали проверить на предмет финансирования терроризма

«Зов народа» призвал проверить Леву из «Би-2» на финансирование терроризма
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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Солиста группы «Би-2» Егора Бортника (признан в РФ иностранным агентом) призвали проверить на предмет финансирования терроризма после слов о финансировании ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал «Зов народа».

Лева Би-2 в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) рассказал, что ежемесячно направляет материальную помощь Украине и суммарно перечислил на нужды ВСУ уже более €100 тысяч.

«Я купил две скорые помощи, один автобус большой. И вообще просто практически каждый месяц я плачу пять тысяч евро. У нас есть фонд, с которым я работаю», — поделился с пранкерами Лева Би-2.

В ответ на это председатель движения «Зов народа» Сергей Зайцев призвал возбудить в отношении музыканта уголовное дело. Он призвал Генпрокуратуру и Следственный комитет отреагировать на слова Бортника.

До этого Лева Би-2 назвал себя первооткрывателем квадроберов.

Ранее Лева Би-2 отменил концерт в Баку.

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