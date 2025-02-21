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Певцов прокомментировал заочный приговор на Украине

Певцов заявил, что Киев вынес ему приговор за то, что он нормальный россиянин
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Нина Зотина/РИА «Новости»

Суд на Украине вынес заочный приговор российскому актеру и депутату Госдумы Дмитрию Певцову за то, что он «нормальный гражданин Российской Федерации». Об этом народный артист РФ заявил в своем Telegram-канале.

«За что такая «честь»? За то, что я нормальный гражданин Российской Федерации, человек, которому небезразлично будущее моей страны и который всеми возможными для него способами будет защищать суверенитет, язык, веру, традиции и культуру России от любого внешнего и внутреннего врага», — написал актер.

Певцов добавил, что не может относиться серьезно к подобным приговорам. По его словам, в скором времени цели спецоперации будут достигнуты, а «настоящие преступники сядут на скамью подсудимых».

О заочном приговоре Певцову накануне сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ). СБУ утверждала, что актер «неоднократно распространял антиукраинские нарративы» и «призывал к захвату государственной власти и всей территории Украины». В стране ему грозит 10 лет лишения свободы.

Ранее винницкая СБУ объявила подозрение актеру Дмитрию Певцову.

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