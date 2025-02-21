Бывшая жена Кейджа сообщила о нападении их общего сына

Бывшая жена Кейджа заявила, что их общий сын напал на нее с оружием

Бывшая жена актера Николаса Кейджа Кристина Фалтон заявила, что их общий сын Уэстон напал на нее с оружием в руках из-за отца. Об этом сообщает издание People.

Издание сообщает, что 34-летний Уэстон в 2024 году напал на свою мать с оружием в руках, Кристина получила сотрясение мозга, множественные ушибы, травму глаза, зубов, а также посттравматическое стрессовое расстройство. В прошлом году, несмотря на нанесенные травмы, после разбирательства Уэстона отпустили.

Кристина Фалтон утверждает, что ее сын от Николаса Кейджа страдает от психических расстройств, а также склонен к насилию и жестокости. При этом женщина утверждает, что Николас знает о проблемах сына, но ничего не предпринимает для исправления ситуации, а наоборот распивает с ним алкоголь и всегда вносит залог в том случае, если Уэстон попадает в полицию.

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