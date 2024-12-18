Disney удалила сюжет о трансгендерном персонаже из «Победы или поражения»

Студия Disney решила отказаться от сюжетной линии трансгендерного персонажа в грядущем анимационном сериале «Победа или поражение». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

В сериале рассказывается о сборной команде средней школы по софтболу, которая готовится к чемпионскому матчу. Эпизоды концентрируются на жизни каждого члена команды за пределами поля, рассказывают о его отношениях с тренером, семьей и друзьями.

«Когда речь идет об анимационном контенте для младшей аудитории, то мы признаем, что родители предпочитают обсуждать некоторые темы с детьми на своих условиях и в свое время», — пояснили в Disney.

В компании подчеркнули, что не стали вырезать персонажа полностью — лишь те диалоги, в которых говорилось о его гендерной идентичности.

Анимационный сериал «Победа или поражение» выйдет 19 февраля 2025 года. Изначально проект должен был выйти в декабре текущего года, но Disney изменила дату выхода в пользу другого мультсериала Pixar.

В конце ноября сообщалось, что сериал «Клан Сопрано» подвергли цензуре в России из-за ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-персонажа. Два отечественных стриминга убрали все упоминания о сексуальной ориентации персонажа Вито Спатафоре в шоу.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили запретить иностранную музыку на российских платформах.