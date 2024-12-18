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Николас Кейдж может вернуться к роли Призрачного гонщика в новых «Мстителях»

Инсайдер Рихтман: Николас Кейдж сыграет Джонни Блэйза в новом проекте Marvel

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Columbia Pictures

Инсайдер Дэниэл Рихтман сообщил на сайте Patreon, что актер Николас Кейдж вернется к роли Призрачного гонщика (он же — Джонни Блэйз) в одном из предстоящих проектов Marvel.

По версии СМИ, Кейдж сыграет персонажа в грядущих «Мстителях» или же в четвертом «Человеке-пауке».

Официально Marvel не подтверждала появившуюся информацию. Однако еще с 2020 года ходили слухи, что студия работает над проектом с участием персонажа Джонни Блэйза. Но тогда СМИ писали, что Marvel вела переговоры с актером Киану Ривзом о съемках в проекте. Сам актер позднее признавался, что с детства мечтал быть Призрачным гонщиком.

Премьера первого фильма о герое состоялась в 2007 году, а в 2012-м вышло продолжение. В фильмах сыграл Николас Кейдж.

В конце октября режиссеры Энтони и Джозеф Руссо назвали дату выхода новых «Мстителей». По их словам, съемки кинокомикса начнутся весной 2025 года.

Ранее сообщалось, что Disney удалила сюжет о трансгендерном персонаже из «Победы или поражения».

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