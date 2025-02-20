Иван Ургант выступит в Израиле и Грузии с программой «Живой Ургант»

Телеведущий Иван Ургант сообщил в Telegram, что отправится в свой дебютный концертный тур с программой «Живой Ургант».

Первым городом зарубежных гастролей Урганта станет Хайфа (Израиль), где телеведущий выступит 16 апреля. Потом комик вместе со своей командой приедет в Тель-Авив (19 апреля), Ереван (Армения, 21 апреля), Тбилиси (Грузия, 23 и 24 апреля) и Ташкент (Узбекистан, 26 апреля).

«Живой Ургант» — это уникальная возможность увидеть, как на ваших глазах создается развлекательное шоу. И не только увидеть, но и стать одним из его героев», — говорится в анонсе мероприятия.

На сайте тура отмечается, что на выступлениях зрителей ждет встреча с телепередачей «Вечерний Ургант» в концертном формате. В каждом городе будет уникальная программа, новые гости и новая музыка.

В конце января сообщалось, что «Вечерний Ургант» впервые за три года вернулся в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). На странице передачи появился пост с отрывком из выпуска с актером Юрой Борисовым. В подписи к видео говорилось: «Мы вспомнили пароль».

Ранее сообщалось, что «шеф Всея Руси» впервые выступит в роли продюсера в новом шоу