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«Уберите этого старика!»: Юрий Стоянов попал в скандал из-за оценок на шоу «Один в один»

Актер Юрий Стоянов раскритиковал образы Шуфутинского и Королевой на шоу
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Актер Юрий Стоянов не оценил перевоплощения Жана Милимерова и Валерии Ланской в образы Михаила Шуфутинского и Наташи Королевой на шоу «Один в один». Об этом сообщает «7дней.ru».

Стоянов поставил российским артистам по 1 баллу. По словам звезды «Городка», Милимерову не удалось стать похожим на отечественного шансонье: он пытался, но «не везде получилось». Выступление Ланской в свою очередь Стоянов назвал не самым лучшим с учетом того, что она ранее показывала на проекте.

«После блестящего выступления неделю назад я бы мог сейчас слова ради слов рассыпать. Солнышко, у тебя не очень получилось. И подзажатость была какая-то немножко…» — пояснил актер.

Стоянову также не понравилось выступление Вячеслава Макарова, который пытался перевоплотиться на сцене в певца Ярослава Евдокимова. Актер заявил, что у телеведущего получилась пародия, а не перевоплощение. Он оценил номер Макарова в 2 балла.

При этом, пишет chita.ru, зрители шоу «Один в один» не согласились с мнением Стоянова относительно выступления Макарова. Они посчитали, что народный артист России был к телеведущему слишком строг.

«У Стоянова, видимо, началась деменция. Как можно было оценить номер Макарова на 2 балла?!»; «Может быть, он немного и переиграл, но вокально повторил голос Евдокимова»; «Уберите его из членов жюри — адекватность покинула этого старика!» — написали телезрители.

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