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Даша Васнецова из «Папиных дочек» развелась с мужем-нефтяником

Super.ru: актриса «Папиных дочек» Анастасия Сиваева развелась с мужем-нефтяником
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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актриса Анастасия Сиваева, известная телезрителям по роли Даши Васнецовой в ситкоме «Папины дочки», развелась с мужем еще 21 мая 2024 года. Это выяснило издание Super.ru.

По данным СМИ, Сиваева состояла в отношениях с нефтяником Дмитрием Приваркиным. Мужчина работает буровым супервайзером в филиале американской нефтесервисной компании в Абу-Даби. Пара познакомилась, когда сериал «Папины дочки» еще шел по телевидению — последняя серия ситкома вышла в апреле 2013 года.

В 2015 году Сиваева и Приваркин, предположительно, узаконили свои отношения, поскольку именно в этом году актриса сменила фамилию. У них в браке родился сын, которого артистка тщательно скрывает.

Также неизвестно, чем Сиваева занимается после «Папиных дочек». Она перестала сниматься в кино в 2015 году и мало появляется в соцсетях, публикуя лишь фотографии с многочисленных путешествий. Известно, что недавно Сиваева вновь вернулась к актерской деятельности: она снялась в двух эпизодах сериала «Папины дочки. Новые».

2 января стартовала премьера третьего сезона сериала «Папины дочки. Новые». В новых сериях глава семейства Веник (Филипп Бледный) будет скрывать от дочерей свои отношения с психологом Татьяной, из-за чего пара часто будет попадать в нелепые ситуации. Также сообщалось, что START и СТС уже приступили к съемкам четвертого сезона шоу.

Ранее сообщалось, что блогер-миллионник Женя Ершов раскрыл причину развода с Кариной Кросс.

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