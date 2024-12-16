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У Веника появится новая любовь в третьем сезоне «Папиных дочек»

Премьера третьего сезона сериала «Папины дочки. Новые» состоится 2 января

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Онлайн-кинотеатр START/телеканал СТС

Премьера третьего сезона сериала «Папины дочки. Новые» состоится 2 января на START и СТС. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе проекта.

В новых сериях глава семейства Веник скроет от девочек свои отношения с психологом Татьяной. Пара часто будет попадать в нелепые ситуации из-за того, что им негде встречаться. Старшей дочери Веника Соне придется выбирать между тремя поклонниками, Лизе и Диане — бороться за личное пространство, а Арине доказывать свою значимость. Героиня актрисы Татьяны Орловой, секретарша Тамара, встретит давнюю любовь в новых сериях.

Актриса Лиза Арзамасова напомнила, что предыдущий сезон «Папиных дочек» оборвался на незавершенной истории любви с Борей. В третьем сезоне их роман выйдет на новый уровень.

«Это была настоящая история Золушки, которая много училась, трудилась и которую все считали дурнушкой, а она встретила любовь в лице настоящего принца. Галина Сергеевна всегда знала цену крепким отношениям и настоящей любви, поэтому заслужила счастье», — поделилась актриса.

Также START и СТС уже приступили к съемкам четвертого сезона шоу. Дата его выхода пока неизвестна.

Ранее стало известно, что Тарантино предлагал Куценко сняться в «Бесславных ублюдках».

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