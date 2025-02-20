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Раскрыта многомиллионная сумма за снос замка Пугачевой

Эксперт по недвижимости Капустин: снос замка Пугачевой обойдется в 40 млн рублей
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Global Look Press

Снос подмосковного замка Аллы Пугачевой, который исполнительница приобрела за 1 млрд рублей, обойдется ей в многомилионную сумму. Об этом сообщил «Абзацу» президент Ассоциации владельцев недвижимости Владимир Капустин.

По оценкам эксперта, демонтаж здания будет стоить около 40 млн рублей. В эту стоимость, пояснил Капустин, войдет в том числе цена за вывоз строительного мусора.

«Но я против того, чтобы готовые капитальные строения сносить. Лучше это жилье адаптировать под современные нужды, сделать полезным для общества», — отметил эксперт.

Недавно стало известно, что соседи Аллы Пугачевой в деревне Грязь подготовили на певицу совместную жалобу. Местные жители отметили, что в их домах, расположенных вокруг замка артистки, течет ржавая вода. Причем в некоторых зданиях ржавчина стала покрывать смесители, стены и душевые.

До этого музыкальный критик Сергей Соседов предложил передать замок Аллы Пугачевой под государственные нужды или снести.

Ранее сообщалось, что шоумен Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) оскорбил подписчицу, осудившую его за критику России.

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