Галкин резко ответил подписчице: «Вековая пыль у вас в мозгах»

Шоумен Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) резко отреагировал на комментарий подписчицы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), которая осудила его за критику России.

Галкин опубликовал в личном блоге пост, в котором поблагодарил жителей Испании, Швеции и Норвегии за теплый прием. Он назвал прошедшие гастроли незабываемыми.

В комментариях интернет-пользовательница упрекнула Галкина в том, что зарубежным туром он спасал свои активы. Она также выразила мнение, что на заграничных выступлениях юморист специально критикует Россию из-за обязательств перед «западным товарищами».

«Жаль только Аллу — зачем ей это было, зачем?! Дожила бы свой век в любви и почитании! Неужели зарубежные активы дороже совести?!» — заявила интернет-пользовательница.

Галкин ответил на комментарий женщины, дав понять, что у него нет зарубежных активов.

«Какие активы? Подскажете?! Может, я зарыл и забыл? И где деньги получить за грязь? Вековая пыль у вас в мозгах», — написал он.

После начала специальной военной операции на Украине Максим Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми уехал из России в Израиль. Сегодня знаменитости активно путешествуют по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

Ранее сообщалось, что Лева Би-2 (признан в РФ иностранным агентом) заявил Вовану и Лексусу о желании купить партию HIMARS для ВСУ.