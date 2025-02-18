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Соседи замка в Грязи подготовили на Пугачеву и Галкина совместную жалобу

Соседи Пугачевой в Грязи готовят коллективную жалобу против певицы
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Global Look Press

Соседи замка в деревне Грязь подготовили на певицу Аллу Пугачеву и юмориста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) совместную жалобу из-за ржавой воды. Об этом сообщает NEWS.ru.

Местные жители отметили, что в их домах, расположенных вокруг замка Пугачевой, течет ржавая вода. Причем в некоторых зданиях ржавчина стала покрывать смесители, стены и душевые.

Жители возмущаются, что вынуждены покупать только бутилированную воду из-за быстрого износа фильтров, которые также покрываются ржавым налетом. Пострадавшие составили коллективную жалобу, под которой уже подписались 58 человек.

При этом, как отмечают грязинцы, сам замок внешне находится в хорошем состоянии и построен на совесть.

До этого Telegram-канал Mash сообщил о том, что с замка народной артистки Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Грязи счистили мох. Архитектор Вера Горлицына предположила, что после избавления от мха замок, который оценивают в миллиард рублей, может стать дешевле.

Ранее музыкальный критик Соседов предложил передать замок Пугачевой под государственные нужды.

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