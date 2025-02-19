«Шеф Всея Руси» впервые выступит в роли продюсера в новом шоу

Кулинарное реалити «Молодые ножи. Новая кровь» с Константином Ивлевым в роли продюсера и ведущего стартует на телеканале «Пятница!» 26 февраля. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе проекта.

На шоу Ивлев, также известный как «шеф Всея Руси», впервые попробует себя в продюсерском кресле. По словам телеведущего, он решил попробовать себя в новой нише из желания передать свои знания молодому поколению.

«Я очень хорошо знаю эту профессию [повара] и многого в ней достиг, но одна ниша оставалась непокоренной — я долго думал, как передать свои знания молодежи, которая, как и я когда-то, мечется и стоит перед непростым выбором будущей профессии», — поделился Ивлев.

Телеведущий также вспомнил, что решил посвятить свою жизнь кулинарии по совету отца.

«Когда в молодости я думал, чем заняться в жизни, отец мне дал совет: «Костя, люди при любой власти будут хотеть есть. Если ты этим займешься — ты всегда будешь при куске хлеба», — рассказал он.

В шоу «Молодые ножи. Новая кровь» участниками станут 20 поваров-любителей от 15 до 22 лет из разных городов России. Это будут представители так называемой «трудной молодежи», которые мечтают посвятить себя кулинарному делу.

Участникам предстоит пройти 12-недельное обучение в кулинарном колледже Ивлева. В рамках проекта они будут не только готовить, но и посетят пищать пищевые производства и комбинаты. Лучший студент получит место на кухне мишленовского ресторана и денежный приз.

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