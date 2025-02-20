«Никто не ожидал»: кинокритик объяснил разочарование россиян от «Пророка»

Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» собрал хорошую кассу, так как заинтриговал российских зрителей. Однако большинство из них остались разочарованы, так как не ожидали, что картина окажется настолько смелой и даже немного «безумной», объяснил НСН кинокритик Роман Григорьев.

К причинам хороших сборов эксперт отнес любовь жителей РФ к Александру Пушкину и тот факт, что главную роль исполнил Юра Борисов. Однако зрители, по его словам, не совсем понимали, что идут на мюзикл – так как трейлер настраивал на другой жанр, появление рэпа в истории о биографии поэта удивило россиян, пояснил Григорьев.

«Это многих удивило, даже разочаровало, разочаровала именно музыкальная составляющая, — добавил он. — Будем смотреть на второй уикенд по сборам, потому что здесь реклама перестает играть роль, начинает работать «сарафан». Пока сборы, конечно, очень хорошие, несмотря на странное сочетание жанров».

Что касается музыкальной составляющей картины, то она, по мнению критика, вызывает наибольшее число вопросов. Отдельно от фильма слушать композиции сложно, уровень аранжировок и мелодии странные и незапоминающиеся. Они производят впечатление рэпа, написанного советским композитором, считает он.

«Я не понимал, для кого это вообще. Тот, кто слушает рэп, не будет в восторге, для него это «кринж». А более старшее поколение будет просто в ужасе, что Пушкин скрестили с рэпом», — заявил Григорьев, добавив, что понравиться такой подход может детям.

В целом Пушкин в исполнении Юры Борисова получился «интересный», но работа оказалась слишком смелой, добавил критик. Однако он положительно оценил такие эксперименты, подчеркнув, что это хороший способ рассказать современным зрителям об известном литераторе тех времен.

Напомним, картина стала лидером проката в России и странах СНГ, собрав за выходные 417 млн рублей. Она рассказывает о жизни русского поэта от лицейских дней до последней дуэли.

Ранее Юра Борисов рассказал, как нужно смотреть «Пророка».