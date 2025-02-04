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Юра Борисов рассказал, как нужно смотреть «Пророка»

Актер Борисов пожелал зрителям «Пророка» увидеть в Пушкине человека
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Актер Юра Борисов рассказал, как нужно смотреть новый фильм Феликса Умарова «Пророк. История Александра Пушкина», в котором он сыграл русского поэта. Артиста цитирует ТАСС.

«Мне бы хотелось, чтобы это не было чем-то формальным, чтобы люди могли посмотреть фильм и увидеть человека, который этого достоин. Увидеть в нем человека, попытаться представить его душу», — пожелал Борисов.

По словам актера, он попытался передать свои впечатления от истории Пушкина.

Фильм расскажет о жизни Александра Пушкина от лицейских дней до последней дуэли. В картине также снялись Алена Долголенко (Наталья Гончарова), Роман Васильев (Константин Данзас), Илья Виногорский (Иван Пущин), Аня Чиповская (графиня Елизавета Воронцова), Светлана Ходченкова (княгиня Авдотья Голицына), Сергей Гилев (Александр Бенкендорф), Флориан Десбьендра (Жорж Дантес).

В широкий прокат лента выйдет 14 февраля. Кроме того, «Пророк» получил международный прокат.

Ранее российский актер, режиссер и председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков объяснил номинацию актера Юры Борисова на «Оскар» за роль второго плана в фильме «Анора».

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