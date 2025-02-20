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Звезда сериала «Ольга» о Борисове в «Аноре»: «Вот это он порвал всем»

Актер Романович признался, что с восхищением отреагировал на Борисова в «Аноре»
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Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актер Сергей Романович признался в беседе с OK!, что смотрел отрывками фильм Шона Бэйкера «Анора».

Романович отметил, что его впечатлили те сцены, которые он видел. В частности, с номинированным на премию «Оскар» Юрой Борисовым.

«Отреагировал с восхищением, а если сказать словами из реальной жизни: «Вот это он порвал всем…». Ну, вы поняли!» — поделился актер.

Как отметил Романович, Борисов показал своим примером, что российскому актеру вполне реально быть номинированным на «Оскар». Артист признался, что мечтает о мировой премии с детства. Для него важно «явить свой талант миру». Он поблагодарил Борисова за мощную порцию вдохновения.

Романович добавил, что ему понравились картины «Серебряные коньки» и «Кентавр». Это последние фильмы с участием Борисова, что смотрел актер.

20 февраля актриса Ланина заявила, что роль в «Аноре» — не самая сильная у Борисова. Она считает, что у актера есть более интересные роли, чем та, за которую он был номинирован на международную премию. По мнению артистки, возможно, потому что коллега ранее сыграл более сложные роли, то сейчас легко и свободно исполнил простую.

Ранее Ирина Горбачева раскритиковала фильм «Анора».

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