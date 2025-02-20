Звезда «СашиТани» о Борисове в «Аноре»: «Не самая сильная роль»

Актриса Алина Ланина в интервью Светлане Баласанян порассуждала о номинировании Юры Борисова на премию «Оскар».

Ланина заявила, что роль в «Аноре» — не самая сильная. Она считает, что у актера есть более интересные роли, чем та, за которую он был номинирован на международную премию. По мнению артистки, возможно, потому что коллега ранее сыграл более сложные роли, то сейчас легко и свободно исполнил простую.

Ланина похвалила Борисова за роль инопланетянина в фильме «Сто лет тому вперед». Она отметила, что у российских актеров бывают проблемы с исполнением внеземных существ.

«Это, кстати, слабость наших актеров. Мы сложно перепрыгиваем в такие сложные фэнтэзи жанры. У нас все равно включается психологических театр. Зачастую актер, который начинает играть что-то сказочное, видно, у него внутри расщепляет. Он впрыгивает в эту роль, все придумал, а потом видно, как постепенно у актера в голове происходит: «Что я делаю? Я веду себя странно», — поделилась артистка.

Как отметила Ланина, из-за этого «расщепления» кажется, что даже актер сам себе не верит. По словам артистки, она не замечала такого у Борисова. Актриса добавила, что Юра очень ответственно подходит к работе. Она вспомнила съемки в драме «Отчий берег», события которой происходят в деревне.

«Мы жили там 300 км от Перми, в богом забытом месте, где подростки не знают, что такое телефон, скачут на конях и рыбу руками ловят. Это так и есть. И вот он (Борисов) оставался жить в этой деревушке. Мы уезжали в отель, а он ходил только босиком и жил с этими ребятами в деревне и пил только молоко из-под коровы, потому что его персонаж такой. Вот это Юра», — рассказала актриса.

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