Юрий Николаев рассказал о самочувствии после выписки из больницы

Телеведущий Юрий Николаев заявил, что уже отлежался в больнице

Телеведущий Юрий Николаев заявил в беседе с изданием «Абзац», что уже отлежался в больнице.

Николаев сообщил, что чувствует себя хорошо после выписки.

«О сокращении количества табака я не готов разговаривать. Ничего нового вам сказать не смогу», — отметил телеведущий.

Николаев наиболее известен по музыкальным телепрограммам «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Достояние республики», «Честное слово с Юрием Николаевым».

13 января Telegram-канал Mash сообщил, что Николаев провел два дня в реанимации после новогодних праздников. Телеведущий получил перелом бедра, когда споткнулся о мебель в своем доме. В больнице ему провели срочную операцию, после которой он лежал в реанимации. К моменту обнародования информации о госпитализации артиста в СМИ Николаева уже перевели в обычную палату.

18 января Mash утверждал, что телеведущий якобы стал забывать свое имя, родных и место, в котором находится. Жена Николаева Элеонора опровергла это. Она уточнила, что разговаривала с ним и никаких трудностей не заметила. 3 февраля Юрия Николаева выписали из больницы.

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