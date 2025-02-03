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Юрия Николаева выписали из больницы

Телеведущий Юрий Николаев выписался из больницы
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Lev Sherstennikov/Global Look Press

Телеведущий Юрий Николаев сообщил Агентству «Москва», что его выписали из больницы.

По словам Николаева, реабилитация прошла успешно. Сейчас артиста ничего не беспокоит. Он находится дома, где отдыхает. Телеведущий поблагодарил всех, кто за него искренне переживал.

13 января Telegram-канал Mash сообщил, что Николаев провел два дня в реанимации после новогодних праздников. Телеведущий получил перелом бедра, когда споткнулся о мебель в своем доме. В больнице ему провели срочную операцию, после которой он лежал в реанимации. К моменту обнародования информации о госпитализации артиста в СМИ Николаева уже перевели в обычную палату.

18 января Telegram-канал Mash утверждал, что телеведущий якобы стал забывать свое имя, родных и место, в котором находится. Жена Николаева Элеонора опровергла это. Она уточнила, что разговаривала с ним и никаких трудностей не заметила.

Николаев наиболее известен по музыкальным телепрограммам «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Достояние республики», «Честное слово с Юрием Николаевым».

Ранее рэпера Пи Дидди госпитализировали из тюрьмы.

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