Дмитрий Маликов о дуэте с молодыми артистами: «Иду за развитием»

Певец Дмитрий Маликов признался, что не хочет стагнации в творчестве

Народный артист России, певец и композитор Дмитрий Маликов ответил в Telegram-канале на критику дуэтов с молодыми артистами.

Маликов записал трек «Веном бой» с 28-летним майнкрайфтером и начинающим певцом 5opka (Кирилл Баранов – настоящее имя).

«Знаете, почему я иду к молодежи? Нет, не за хайпом. За развитием», — отметил артист.

По словам Маликова, он уже не первый год занимается прокладыванием мостика между поколениями. Артист признался, что всегда любил новое. Он очень не хочет стагнации в творчестве.

«Потому что артист — это источник (энергии, вдохновения, смыслов, музыки). А если внутри него нет жизни, нет движения, нет расширения, то что же это за источник?» — поделился певец.

Маликов назвал коллаборацию с молодыми исполнителями инструментом для развития и познания. Он добавил, что не боится изменений, ведь в них «кроется будущее».

19 февраля Маликов представил поклонникам новую песню, которая завирусилась в социальной сети TikTok. Ролик с песней «Веном бой», отсылающей к успеху хита «Сигма бой», собрал миллион просмотров всего за день.

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