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Стоматолог раскрыл, свои ли «зубки» у Ольги Бузовой

Стоматолог Чащин: Бузова поставила виниры, но улыбка сохранила изящность
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ТНТ

Стоматолог-ортопед Кирилл Чащин поделился мнением о том, свои ли зубы у телеведущей и певицы Ольги Бузовой. Специалиста цитирует портал «Страсти».

Бузова недавно заявила, что у нее «свои зубки», в отличие от многих коллег. Чащин согласен, что у артистки действительно прекрасная улыбка, но он настаивает на том, что зубы все-таки были скорректированы.

«О наличии виниров говорят два признака: выровненная линия десен и чуть увеличенная длина зубов. Сами по себе зубы все же вырасти не могут», — говорит он.

По мнению врача, работавший с Бузовой мастер сохранил особенность ее прикуса — слегка зауженную верхнюю челюсть с зубами, немного развернутыми внутрь, из-за чего улыбка сохранила изящность и естественность.

При этом, добавил он, утверждение Ольги о «своих зубах» во многом соответствует истине — современные тонкостенные виниры, объяснил Чащин, устанавливаются на собственные зубы пациента, которые обрабатываются максимально щадяще. Зубы таким образом остаются живыми, а виниры служат очень долго.

Накануне Бузова расплакалась, рассказывая о мужчинах.

Ранее Ольга Бузова объяснила, почему худеет.

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