У Елены Кондулайнен ухудшилось здоровье

Mash: актриса Елена Кондулайнен страдает от шума в ушах и проблем с памятью

Заслуженная артистка России Елена Кондулайнен пожаловалась на потерю речи и чувство тревоги. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, у Кондулайнен якобы есть жалобы на отказ правой части тела, потерю памяти, зрения, постоянный шум в ушах. Как утверждает Mash, артистку беспокоит чувство тревоги – она часто плачет.

23 сентября Telegram-канал Mash сообщил, что Кондулайнен якобы госпитализировали в Москве.

Как заявляло издание, у 66-летней актрисы якобы парализовало правую часть тела. Источник утверждал, что это последствия поражения мозга после инсульта, который звезда перенесла четыре года назад. Перед госпитализацией у нее якобы были сложности с ходьбой, нарушены память и речь, ее беспокоили слабость и головокружение.

В сентябре Кондулайнен опровергла слухи о госпитализации. Она назвала полной чушью слухи, что у нее парализовало правую сторону тела. Артистка рассказала, что уехала на отдых в Турцию. Она уверила, что совершенно здорова и чувствует себя хорошо.

По словам Кондулайнен, ее сестер уговаривали заявить, что она якобы всеми забытая и парализованная.

Ранее сообщалось, что известного американского актера готовят к операции в Москве.