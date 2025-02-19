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Известного американского актера готовят к операции в Москве

Американского актера Дэниэла Барнса госпитализировали в Москве с переломом ноги
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Шастун/YouTube

Актера и блогера Дэниэла Барнса, известного под псевдонимом «америкашка Дэни», госпитализировали в Москве с переломом ноги. Об этом сообщает mk.ru.

По информации издания, утром 19 февраля Барнс сломал ногу, поскользнувшись на льду на Ленинградском проспекте в Москве. Его готовят к операции.

Очевидцы сообщили mk.ru, что Барнсу помогли дождаться медиков случайные прохожие: они помогли ему встать и пригласили посидеть в машине до приезда скорой помощи.

«По нему было видно, что ему совсем плохо», — рассказал изданию свидетель.

35-летний Дэниэл Барнс проживает в России с 2012 года, он окончил ГИТИС. В кино Барнс дебютировал в сериале «Деффчонки». В его фильмографии свыше 30 проектов, среди которых фильм «Притяжение» Федора Бондарчука, сериалы «Отель Элеон» и «Мосгаз. Дело № 5: Операция «Сатана». Также артист играет в спектаклях Театра имени Ермоловой.

Ранее сообщалось, что звезду мыльных опер госпитализировали после укуса черной вдовы.

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