Елена Кондулайнен ответила на слухи о госпитализации и параличе тела

Заслуженная артистка России Елена Кондулайнен опровергла в беседе с kp.ru слухи о госпитализации.

Кондулайнен назвала полной чушью слухи, что у нее парализовало правую сторону тела. Артистка рассказала, что неделю назад уехала на отдых в Турцию. Она уверила, что совершенно здорова.

«Я здорова, плаваю и загораю. Чувствую себя хорошо, чего и всем желаю», — поделилась актриса.

По словам Кондулайнен, ее сестер уговаривали заявить, что она якобы всеми забытая и парализованная.

«И будто бы я много лет назад родила мальчика, которого бросила. Полный бред! Ходят по соседям, что-то расспрашивают... Это беспредел!» — заявила артистка.

23 сентября Telegram-канал Mash сообщил, что Кондулайнен якобы госпитализировали в Москве.

Как заявляло издание, у 66-летней актрисы якобы парализовало правую часть тела. Источник утверждал, что это последствия поражения мозга после инсульта, который звезда перенесла четыре года назад. Перед госпитализацией у нее якобы были сложности с ходьбой, нарушены память и речь, ее беспокоили слабость и головокружение.

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