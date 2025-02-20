В российский прокат выходит картина про Екатерину II

Фильм «Екатерина Великая» про жизнь российской императрицы Екатерины II готовится к выходу в российский прокат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга «Газпром-медиа».

«Наш фильм — это картина о жизни, судьбе и становлении одного из выдающихся правителей Российской империи, величайшей русской женщине — Екатерине II Романовой <...> Мы постарались сделать главную героиню нашего фильма максимально живой, вдохновляющей и яркой, постарались уйти от клише и стереотипов, проживая с императрицей живые эмоции и переживания», — заявили в «Газпром-медиа».

Императрицу в кино сыграли в разном возрасте Ольга Лерман и Анна Михалкова. Уточняется, что «Екатерина Великая» станет третьей картиной в цикле исторических проектов «Русь», после работ Андрея Кравчука «Петр I. Последний царь и первый император» и «Императрицы».

До этого в сети появились первые кадры фильма «Екатерина Великая» с Лерман и Михалковой.

Ранее Анна Михалкова рассказала, нравится ли ей сниматься вместе с сестрой.