Анна Михалкова рассказала, нравится ли ей сниматься вместе с сестрой Надеждой

Актриса Анна Михалкова в интервью «Газете.Ru» рассказала о том, как складываются ее профессиональные отношения с младшей сестрой Надеждой. Родственницы неоднократно работали вместе — в частности, они вдовем снимались в «Сибирском цирюльнике», «Без мужчин», «Утомленных солнцем 2», «Номинации».

«Мы с Надей очень близки и всегда легко находим общий язык. Споры возникают нечасто, у нас четко разделены обязанности. Роли распределены тоже четко, а компромиссы — это вопрос нашего полного доверия друг другу. Мы прислушиваемся друг к другу. Но и каждая из нас может высказать свое мнение», — поделилась Анна.

Анна и Надежда Михалковы — дочери режиссера Никиты Михалкова и актрисы Татьяны Михалковой. У них также есть брат Артем — тоже актер.

Полное интервью с Анной Михалковой читайте здесь. В нем она рассказала о новогодней постановке «Дядя Степа «Говорят: под Новый год…», отношении к критике в своей адрес и будущем детей.

Ранее Анна Михалкова заявила, что спокойно относится к критике.