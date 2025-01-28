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Опубликованы первые кадры «Екатерины Великой», которую сыграли две актрисы

В сети появились первые кадры фильма «Екатерина Великая» с Лерман и Михалковой
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1-2-3 Production

В сети появились первые кадры документально-художественного фильма «Екатерина Великая», где заглавную роль сыграли Ольга Лерман и Анна Михалкова. Трейлер опубликован на YouTube.

Фильм расскажет о пути Екатерины от невесты Петра III и матери будущего наследника до императрицы и просвещенной монархини. Премьера картины состоится 20 февраля. Кроме Лерман и Михалковой, которые сыграли главную героиню в разные периоды жизни, в картине появятся Александр Клюквин и Виктор Добронравов. Режиссером картины стал Морад Абдель-Фаттах.

На прошлой неделе актер Юра Борисов исполнил роль офицера охранного отделения, занимавшегося политическим сыском, в сериале «Хроники русской революции» Андрея Кончаловского. В сериале Борисов предстанет перед зрителями в новом образе: на снимках он изображен с усами. Актер сыграл собирательный образ, а не реального прототипа.

Ранее Анна Михалкова рассказала, нравится ли ей сниматься вместе с сестрой.

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