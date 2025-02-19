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Добровинский высмеял неудачу Алсу на суде: «Пусть грудью огораживает Абрамову путь на границе»

Адвокат Добровинский: Алсу не удастся запретить Абрамову выезжать за рубеж
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alsou_a/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/Global Look Press

Адвокат Александр Добровинский подтвердил Общественной Службе Новостей (ОСН), что Алсу пыталась добиться через суд запрета на выезд из России для Яна Абрамова.

По словам Добровинского, судья счел доводы представителей Алсу недостаточными. Он уверил, что и будущие попытки адвокатов певицы добиться санкций против Абрамова не увенчаются успехом.

«Пожалуй, больше эффекта будет, если она собственной грудью будет ему огораживать путь на границе, чтобы он не выехал из страны. Вот тогда ее старания, полагаю, будут ненапрасны», — заявил защитник Абрамова.

17 февраля СМИ сообщали, что Алсу требовала запретить экс-супругу Яну Абрамову выезжать за границу в новом иске. Она также добавила к исковому заявления новые объекты недвижимости, которые были приобретены парой с 2023 по 2024 год, и записаны на третьих лиц.

Алсу вышла замуж за Абрамова в 2006 году. У них трое детей — 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 7-летний Рафаэль. По словам Алсу, дети сильно переживают из-за развода родителей. В мае 2024 года певица подала на развод с мужем. Официально причина расставания не была озвучена, однако сама она намекнула на правдивость слухов о романе экс-супруга с известной моделью.

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