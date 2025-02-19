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Российская актриса призвала отказаться от участия в «Оскаре»: «Нам на него наплевать»

Актриса Будина заявила, что премия «Оскар» не имеет никакой ценности для России
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ЭМПАТИЯ МАНУЧИ/YouTube

Актриса Ольга Будина заявила, что российским артистам нужно отказаться от участия в «Оскаре», поскольку «на Западе другая идеология». Ее слова передает kp.ru.

«Для нас эта премия не имеет никакой художественной ценности. Нам на «Оскар» наплевать и растереть. Наши ценности не совпадают с ценностями людей, которые входят в Оскаровский комитет», — заявила артистка.

По словам Будиной, в современной России не должно быть ни «Оскара», ни «Евровидения», ни прочих международных мероприятий.

«Мы должны свои конкурсы проводить. А мы продолжаем нюхать ромашки и чесать в затылки, в то время, как в нас летят «Грады», — сообщила она.

23 января стало известно, что Юру Борисова номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за драмеди «Анора». Конкуренцию ему составят: Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард НортонБоб Дилан: Никому не известный»), Джереми Стронг («Ученик: Восхождение Трампа») и Гай Пирс («Бруталист»).

В апреле 2024 года Ольга Будина жаловалась, что не получала предложений сняться в кино за два года после начала специальной военной операции на Украине.

Ранее Чичерина призвала посочувствовать Леве Би-2 после признания в помощи Украине.

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