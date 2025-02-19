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Чичерина о признании Левы Би-2 в поддержке Украины: «Не помогают «укропам» Левины подачки»

Чичерина призвала посочувствовать Леве Би-2 после признания в помощи Украине
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Певица Юлия Чичерина заявила в беседе с NEWS.ru, что сочувствует Леве Би-2 (он же – Егор Бортник (признан в РФ иностранным агентом)) после его признания в поддержке Украины.

Накануне Лева Би-2 сообщил пранкерам Вовану и Лексусу, что ежемесячно направляет материальную помощь Украине в размере €5 тыс. Он заявлял, что суммарно перечислил около €100 тыс. (9,4 млн рублей. — «Газета.Ru»).

Чичерина призналась, что подобных Леве Би-2 артистов она называет ЧВК «Ранимые». По ее словам, такие артисты всегда требуют внимания к себе, похвалы и нетерпимы к критике. Она считает, что Бортник свою ранимость просто проецирует на всех окружающих.

«Сейчас у него не лучшие времена — живет в обличье предателя с постоянным чувством упущенной выгоды, на чужбине, под колкими шутками веселых пранкеров Лексуса и Вована. Ему можно только посочувствовать», — выразила мнение Чичерина.

Певица также отреагировала на критику Бортника, который не раз публично ее осуждал за поддержку России.

«То, что он обзывается на меня и моих слушателей: мои слушатели побеждают в самом жестоком противостоянии новейшей истории. Не помогают «укропам» Левины подачки», — заявила она.

Чичерина подытожила, что не претендует на роль умной и молодой красавицы. Она не политик и не чиновник, а рок-певица, которая может делать, что хочет.

Ранее стало известно, что солиста «Би-2» призвали проверить на предмет финансирования терроризма.

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