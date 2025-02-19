Лева Би-2 заявил Вовану и Лексусу о желании купить партию HIMARS для ВСУ

Лева Би-2 признался, что ежемесячно направляет на помощь Украине €5 тысяч

Лева Би-2 (признан в РФ иностранным агентом) (настоящее имя Егор Бортник) заявил пранкерам Вовану (Владимир Кузнецов) и Лексусу (Алексей Столяров), что ежемесячно направляет материальную помощь Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Бортник признался пранкерам, притворившимся «журналистом-иноагентом», что каждый месяц шлет Украине €5 тысяч через специально созданный фонд, суммарно он уже перечислил более €100 тысяч.

Также музыкант выразил желание купить партию снарядов РСЗО HIMARS для ВСУ, однако посетовал на нехватку средств для этого.

Кроме того, добавил Бортник, он ни на что не променяет израильский паспорт, а в Россию в ближайшие 10 лет возвращаться не собирается.

«Никто не захочет связываться со мной, потому что у меня… Израиль за мной стоит такой», — сказал он.

В начале февраля Лева Би-2 назвал себя первооткрывателем квадроберов.

Вован и Лексус также разыграли режиссера Дэвида Линча незадолго до его кончины, представившись президентом Украины Владимиром Зеленским.