Лева Би-2 отменил концерт в Баку

Солист рок-группы «Би-2» Егор Бортник (признан в РФ иностранным агентом) (Лева Би-2) признался, что был вынужден отменить концерт в Баку. Об этом сообщает Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Бортник принял решение не проводить выступления в Баку, так как услышал об аресте некого антироссийского активиста. Теперь артист боится гастролировать по Азербайджану, Армении, Грузии и Казахстану из-за угрозы «задержания по заказу России».

«Сейчас, видимо, такое время, что нужно выдержать паузу. Меня одолевают такие же страхи, как и всех. Я тоже не хочу под забором закончить свою жизнь. Для меня это в какой-то степени ночной кошмар», — отметил певец.

1 февраля 2024 года группа «Би-2» прибыла в Израиль после задержания и последующей депортации из Таиланда. Глава израильского МИДа Исраэль Кац лично встретился с артистами. Затем Бортник рассказывал, что коллектив испытывает финансовые трудности из-за эмиграции из России. Он сообщал, что коллектив обанкротился.

В ноябре Лева Би-2 признался, что содержит коллектив на собственные деньги.

Ранее в Германии отменили концерты Лаймы Вайкуле.