Лева Би-2 назвал себя первооткрывателем квадроберов

Певец Лева Би-2 вспомнил, что первым стал ползать по сцене в образе животного

Солист рок-группы «Би-2» Лева (он же — Егор Бортник (признан в РФ иностранным агентом)) вспомнил, что ползал по сцене в образе животного, как квадробер, на своих концертах. Об этом он рассказал в свежем ролике коллектива, опубликованном на YouTube.

«Получается, что я — первооткрыватель квадроберов. Началось все с меня. Помнишь, у меня были периоды, когда я ползал по сцене?» — заявил рокер.

В то же время Бортник пояснил, что изначально не думал о себе в таком ключе. Он узнал, что является первым квадробером из сюжета одного из российских СМИ, в котором показали, как музыкант скачет по сцене в маске зайца.

«Там еще специалист Паук (Сергей «Паук» Троицкий. – прим. «Газеты.Ru») — такой апологет здорового образа жизни. И почему они медведя не показали [в сюжете]?» — заявил Лева Би-2.

Бортник выступал в костюме медведя примерно с 2017 года после выпуска трека «Какой русский не пьет виски?».

Квадроберы — молодежная субкультура, ее представители надевают маски и хвосты, передвигаются на четвереньках, имитируя движения животных. В декабре 2024 года стало известно, что большинство родителей выступают за запрет квадроберства. Они видят в этом увлечении «неадекватное поведение», «расчеловечивание» и даже «агрессивность».

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